التحالف العربي يدمر لغمين زرعهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلنت التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اكتشاف وتدمير لغمين زرعهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى إزالة وتدمير نحو 166 لغمًا بحريًا نشرتها عشوائيًا ميليشيا الحوثي.وأوضح التحالف في بيان له اليوم الجمعة، أن اللغمين البحريين المكتشفين إيرانيا الصنع من نوع صدف.وأكد التحالف العربي، أن أعمال ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.