لمشاهدة مباراة القمة.. كيف تحول «الدش» لأريال بـ 5 جنيهات؟
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:31 م
سمر عبداللهطباعة
منافسة كبرى، هكذا وصف المصريون المباراة التي سيلعبها قطبي الكرة "الأهلي والزمالك"، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى"، ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضية بجوده فائقة sd، من خلال الترددات التالية:
التردد الأرضى: ديجيتال.
التردد: UHF 32.
أو يمكن الضبط كالتالى:
التردد الأرضى: الانالوج.
التردد: UHF 9.
"تحويل الدش إلى أريال أرضي"
بطريقة بسيطة، يمكنك تحويل الدش إلى إريال أرضي دون الحاجة لشرائه،عن طريق شراء محول وفصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، على أن يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال.
وتتراوح أسعار المحول الذى يقوم بتحويل الدش العادى إلى إريال من 5 لـ10 جنيهات.
تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى"، ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضية بجوده فائقة sd، من خلال الترددات التالية:
التردد الأرضى: ديجيتال.
التردد: UHF 32.
أو يمكن الضبط كالتالى:
التردد الأرضى: الانالوج.
التردد: UHF 9.
"تحويل الدش إلى أريال أرضي"
بطريقة بسيطة، يمكنك تحويل الدش إلى إريال أرضي دون الحاجة لشرائه،عن طريق شراء محول وفصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، على أن يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال.
وتتراوح أسعار المحول الذى يقوم بتحويل الدش العادى إلى إريال من 5 لـ10 جنيهات.