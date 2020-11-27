منة فضالي تدعم الأهلي قبل مواجهة الزمالك اليوم

دعمت الفنانة منه فضالي، النادي الأهلي خلال المواجهة النارية المرتقبة اليوم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.ونشرت منة فضالي صورة لها مرتدية تيشرت منتخب مصر الأحمر وعلقت قائلة "ربنا معاكم #الأهلي #مصر".وفي سياق أخر، نشرت الفنانة منة فضالي، البوستر الرسمي لمسلسل «سكن البنات» بطولة الفنانة وفاء عامر، وإخراج محمد النقلي، ومن المقرر عرضه على قناة «النهار»، يناير المقبل.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول مجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكن إحدى الفيلات، ولكل فتاة قصة مختلفة.ومسلسل «سكن البنات» بطولة وفاء عامر وآيتن عامر ومنذر ريحانة ودينا ومنة فضالي وحسني شتا ومحمد نجاتي وأحمد جمال السعيد وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد نقلي.