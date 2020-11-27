الأرباح الصناعية الصينية تزيد بأسرع وتيرة منذ أوائل 2017

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبلغت أسرع وتيرة لها منذ أوائل 2017، مما يشير إلى تعاف قوي في قطاع الصناعات التحويلية بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19.فقد أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة بأن أرباح الشركات الصناعية في بالصينزادت 28.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 642.91 مليار يوان (97.79 مليار دولار)، وذلك بعد صعود 10.1 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي.وهذه أكبر زيادة في الأرباح الشهرية منذ يناير وفبراير 2017.ويجمع المكتب بين نتائج يناير وفبراير لتجنب تأثير عطلة العام القمري الجديد التي تستمر أسبوعا.(الدولار = 6.5741 يوان صيني)