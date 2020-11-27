السعودية: نستنكر المساس بالرموز الدينية

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن مكافحة الإرهاب هي قضية فكرية وأمنية، لافتًا إلى أن العالم الإسلامي عانى من الإرهاب وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة.وصرح بن فرحان، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة: "نستنكر المساس بالرموز الدينية، ونرفض محاولة ربط الإسلام بأي هجمات متطرفة"، مشددًا على ضرورة تعزيز ثقافة التسامح.وقال وزير الخارجية السعودي، إن المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدًا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن.