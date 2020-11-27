وزير الخارجية الأسبق في ضيافة «ألسن عين شمس».. 29 نوفمبر

تستضيف كلية الألسن بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، خلال ندوة بعنوان "الوضع السياسي العالمى عام 2021 والسياسة الخارجية المصرية"، في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٩ من نوفمبر الجاري، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، صرح بذلك الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية.وأوضحت رشاد عميد الكلية، أن الكلية تعمل على استضافة كبار الشخصيات المصرية لصقل قدرات الطلاب الثقافية في مختلف المجالات، وأكدت على أن طالب الألسن يجب أن يكون على دراية كاملة بمختلف مجريات الأمور السياسية والإقتصادية والإجتماعية المحلية والعالمية، وتستهدف إدارة الكلية تأهيل الطلاب بمختلف الخبرات والمهارات اللغوية والثقافية لاعدادهم لسوق العمل.ومن جانبها أكدت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القطاع يحرص على عقد الندوات الثقافية التى تتيح للطالب الاطلاع على اخر المستجدات على الساحة العالمية والمحلية بهدف توسيع مداركه وربطه بالبيئة المحيطة به. كما تسمح هذه الندوات بالتواصل بين المجتمع الجامعي من ناحية والمفكرين والخبراء من ناحية اخرى بما يؤدي الى تثقيف وتزويد الطلاب بالمعلومات المختلفة وتنمية مهارتهم الفكرية والذهنية.