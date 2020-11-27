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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«أصيب بكورونا».. 7 معلومات عن «حكم الفار» فى مباراة الأهلى والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:16 م
رضوان جيد
رضوان جيد
سمر عبدالله
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إصابة رضوان جيد حكم تقنية الفار في مباراة فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بفيروس كورونا، والذي يلقبه كثيرون بـ "وش السعد"، سواء على النادي الأهلي أو نادي الزمالك.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حكم الفار الذي أصيب بكورونا.

1- رضوان جيد من مواليد 9 أبريل بمدينة أغادير المغربية.

2- بعيدًا عن الرياضة، امتهن رضوان جيد مهنة المحاماة في المغرب.

3- حصل رضوان جيد على الشارة الدولية في 2009، وكان أصغر حكم مغربي وقتها.

4- يعد رضوان جيد، واحدًا من أبرز حكم المغرب في الفترة الأخيرة، وأدار العديد من التدريبات بين الوداد والرجاء.

5- شارك رضوان جيد في آخر نسختين، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، 2017 و2019.

6- أدار رضوان جيد 4 مباريات للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، الأولى كانت أمام جانرز هراري الزيمبابوي في إياب دور الـ 32 موسم 2010، وانتهت بفوز الأهلي 2-0، والثانية كانت أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ32 موسم 2017 وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، بينما الثالثة كانت في 2018 أمام كامبالا سيتي في ختام دور المجموعات وانتهت بفوز الأهلي 4 - 1، أما المباراة الأخيرة فكانت أمام الهلال السوداني هذا الموسم في ختام دور المجموعات أيضا، وانتهت بفوز الأهلي 2 -1.

7- أدار رضوان جيد مباراة واحدة للزمالك كانت أمام الترجي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 - 1.

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