رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أنت وخيالك».. مفردات الاختيار في الحارة المصرية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:30 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
طباعة
أنت وخيالك هى أحدث عبارات التعبير الاختيار، استحدثها الشباب خلال الشهور الأخيرة، فحين يقرر شخص أمر ما ويحاول الآخر أن يناقشه فيه فيجد منه تصميما فيقول له ياعم أنت وخيالك. وهى تعنى أنت وشأنك، وأحيانا تقال حين يخير الشخص غيره بين أمرين فيقول له شوف وأنت وخيالك.
ولهذه العبارة متشابهات عدة فى الحارة المصرية. نسرد بعضها فى السطور التالية.

أنت وشوقك.
أى أنت وقرارك، وهى قريبة من العبارة التحذيرية حد ليه شوق فى حاجة.

براحتك.
هى أقدم مفردات التخيير فى الحارة المصرية وهى الأشهر.

أنت ودماغك.
ودوما ما تقال فى حالة الرفض لما اختاره الشخص وكان هذا الاختيار خاطئا وسينتج عنه ما لا يحمد عقباه. ومعنى أنت ودماغك أن عقل هذا الشخص لا يتدبر الأمور ولا يجعلها فى نصابها الصحيح.

على كيفك.
أى أنت ومزاجك ولكن عليك أن تتحمل عواقب هذا الاختيار غير المدروس. وأحيانا تقال بصيغة أكثر تأكيدا مصحوبة بحنق. فيقول القائل على كيف كيفك.

أنت حر.
أى لك مطلق الحرية فيما اخترته وهى أيضا عبارة تحذيرية رغم أنها تنم عن الاختيار. ودوما ما تأتى من صديق أو قريب فقد القدرة على إقناع صاحبه بأن يختار شئ مغاير لما قرر اختياره.
حط عقلك فى رأسك تعرف خلاصك.
هى عبارة أشد حزما من العبارات الفائتة، حيث يقولها القائل لغيرة حين بحيرة بين أمرين أحدهما فى السلامة والٱخر فيه الندامة، وبعد أن يعلمه بنتائج الاختيارين يأمره أن يحكم عقلة حتى لا يندم فى نهاية المطاف، على سبيل المثال رجل كبير له ثقله فى الحارة يلحظ أن شابا يغازل النساء المارة فيذهب إليه ويقول له أما أن تتوقف عن هذا الفعل أول ستنال العقاب الرادع، ثم يقول له دى اول مرة وٱخر مرة أحذرك وحط عقلك فى راسك تعرف خلاص، ومن السياق نفهم أن العبارة وإن كان فيها اختيار بين أمرين إلا أنها عبارة ناهية.

موضوعات متعلقة

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

«نهائي القرن».. هدف شيكابالا العالمي للزمالك في شباك الأهلي (فيديو)

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

الصور

image description

«نهائي القرن».. فرحة لاعبي الأهلي بهدف السولية

image description

«نهائي القرن».. إحماء لاعبي الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد القاهرة

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف فى دمياط

الأكثر قراءة

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

بث مباشر «نهائي القرن»| القائم يحرم زيزو من الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 65

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الإثنين.. خسوف شبه ظل للقمر لن يرى فى مصر والدول العربية

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

«أنت وخيالك».. مفردات الاختيار في الحارة المصرية

«الأعلى للثقافة» يناقش «التعليم.. التكنولوجيا.. المستقبل» بتربية عين شمس

1 ديسمبر.. العرض الأول لفيلم «بين الجنة والأرض» بسينما زاوية

لقطات من كتاب «يا صاحب المدد» سيرة شاعر ومسيرة وطن