الصين تطالب بتحقيق فى جرائم مقتل مدنيين أفغان على أيدى جنود أستراليين

أدانت الصين بشدة، اليوم الجمعة، ما تردد حول مقتل أسرى ومدنيين أفغان على أيدى جنود أستراليين، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق شامل وتقديم المسئولين إلى العدالة.جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على نتائج تحقيق أجراه الجيش الأسترالي، وتم نشره قبل أيام، وخلص إلى أن جنودا أستراليين ممن يؤدون مهاما في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم "جرائم حرب"، حيث تسببوا في قتل 39 أفغانيًا من الأسرى والمدنيين الأبرياء، بعضهم تم إعدامه واختلاق روايات حول مقتله.وأعرب جيان عن صدمته حيال التفاصيل التى كشفتها التحقيقات، قائلًا: إنه يدين بشدة هذه الانتهاكات للمواثيق الدولية والضمير الإنسانى، داعيًا إلى إجراء تحقيق شامل وتقديم كل المسئولين إلى العدالة.وأضاف جيان أن الدول المعنية يجب أن تفكر أكثر في كيفية اتخاذ تدابير لحل ما وصفه بـ"انتهاكاتها الجسيمة" لحقوق الإنسان، والتوقف عن الانخراط في "التلاعب السياسي"، أو استخدام قضايا حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول الأخرى.