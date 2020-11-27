حبس سائق مينى باص تسبب فى مصرع 4 مواطنين بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق الـ"ميني باص"، المتسبب فى مصرع 4 أشخاص بعد اصطدامه بـ"توك توك" في منطقة البدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وإجراء تحليل لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه. يذكر أن عدد المصابين 9 أشخاص وتوفى 4 آخرون إثر حادث تصادم مينى باص وتوك توك أعلى الطريق الدائري الأوسط في منطقة البدرشين جنوب الجيزة.وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وجميع المتوفين من مستقلى التوك توك.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم تسيير حركة السيارات.