النيجر: الدول الإسلامية أكثر من يتعرض للإرهاب

دعا رئيس دولة النيجر إيسوفو محمدو، إلى ضرورة التضامن مع الدول التي تكافح الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدول الإسلامية أكثر من يتعرض للعمليات الإرهابية.وأكد "محمدو"، في كلمته خلال أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، أنه لا صلة على الإطلاق بين الإسلام والإرهاب، مؤكدًا أن الإسلام دين التسامح والاعتدال.وشدد رئيس النيجر، على ضرورة تكثيف جهود حل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن مكافحة الإرهاب يجب أن تشمل المجالات الفكرية والعسكرية والاقتصادية.