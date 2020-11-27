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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات صرف معاشات المستحقين فى حالة الوفاة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:07 م
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
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أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، عن أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة والأحكام، المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن المستحقين هم: الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وترصد الدستور إجراءات وشروط استحقاق المعاشات المنصوص عليها في لعدة فئات:-

- الأرملة:
ويشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

- الأرمل:
ويشترط لاستحقاقه ما يلي:
أ- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

‌ب- ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- الابن:
ويشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:
الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.​

- البنت:
ويشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

- الوالدان:
يستحقان المعاش بدون شروط.

- الإخوة والأخوات:
يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات بحسب الأحوال.

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