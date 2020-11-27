رشا سنبل: أحلم بكتابة قصة تغيير العالم

ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟

أول كتاب شجعك للكتابة؟

أغرب موقف قابلتيه في الوسط الثقافي؟

هل تذكري أول شيء كتبتيه في حياتك؟.. وما هو؟

هل هناك شخصية في فيلم مفضلة لكِ؟ ولماذا؟

هل لكِ موقف مع كاتب أو فنان كبير تذكريه دائما؟ ما هو؟

ما هي القصة التي تحلمى بكتابتها يومًا ما؟

إذا كتبتي قصة من سطر واحد عن الموت كيف ستكون؟

رشا سنبل هى واحدة من القلائل اللواتى احترفن الكتابة لأدب الأطفال، ويبدو على رغم إنها في بدايات مشوارها إلا أن ثمة نجاح حققته الكاتبة عبر تجربتها في الكتابة للأطفال، والتي كانت آخر أعمالها "يوميات طالب ثاني".ففي حوارها لـ"الدستور" تكشف عن سبب شغفها بالقراءة لنجيب محفوظ وكتابتها للروايات، وإلى نصه:كتابي المفضل من الصعب اختيار كتاب واحد، لكنني قد اختار كاتب واحد وهو نجيب محفوظ، لأن كتابته ملهمة، واعية لشخصياته، ومتنوعة.أول ما شجعني على الكتابة كانت روايات محفوظ.أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟أقرب بيت شعر لأحمد شوقي: "وما نيل المطالب بالتمني.. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا".الدنيا ليست سهلة لكنها تتطلب الكثير من العمل، لو تمنينا طول العمر لن نحرك شيئا واحدا، لابد من الاجتهاد.أغرب موقف كان شكر في رواية أحد الكتاب، وكانت رديئة للغاية، فأصبحت في حيرة، لا أعلم عما يتكلموا، فطلبت أن نتكلم عن أسباب جودتها فلم يستطع أحد، لأن معظمهم لم يقرؤا الرواية.أول شيء كتبته كانت بعض أبيات قليلة من الشعر الحر عن النخل.لا توجد شخصية بعينها، لكن أفلام، مثل القلب الشجاع، هاملت، القاهرة تلاتين، الزوجة الثانية، شيء من الخوفكاتب كبير، كان يعقد ندوة يتكلم فيها عن احدى رواياته، وكانت المناقشة سبب رئيسى لدفعي لكتابة أول عمل لي (يوميات طالب ثانوي)قصة عن مجموعة من الأصدقاء يحلموا بتغيير العالم.فُتحت عينيه لعوالم أخرى لم يكن يعلمها، فكان موته.