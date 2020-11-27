4954 إصابة جديدة و113 حالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 4954 إصابة جديدة و113 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، أن أكثر الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 1076 حالة، يليها ستريا 738 حالة و705 حالات في النمسا السفلى، ثم العاصمة فيينا 616 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 139 حالة.وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 270 ألفا و992 حالة وقد تعافى منهم 203 آلاف و251 حالة، بينما توفى 2886 حالة.. مشيرا إلى أن هناك 4405 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات منهم 703 حالات في وحدات العناية المركزة.