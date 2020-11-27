1283 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 165 ألفا و250 حالة.وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 567 حالة، فيما تعافت 838 حالة جديدة؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 152 ألفا و708 حالات.