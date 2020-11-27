مطران طهطا يترأس صلاة القداس الإلهي

ترأس الأنبا إشعياء مطران طهطا للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد، أمس الأربعاء، وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد.وصوم الميلاد هو صوم من الدرجة الثانية والتي تسمح فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتناول الأسماك، على خلاف الصوم الكبير والذي يعد من أصوام الدرجة الأولى والذي لا تسمح فيه الكنيسة بتناول الأسماك.