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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 15 لفافة لمخدر بانجو خلال حملات أمنية بالدقهلية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:08 م
بانجو
بانجو
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض ).. بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدري" الهيروين – الشابو" – مبلغ مالي – ميزان – 2 هاتف محمول).. بحوزة (شخصين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسمي شرطة أول المنتزه وثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، وضبط (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس، وضبط (كمية من المواد والأقراص المخدرة)..بحوزة (10 أشخاص) بدائرة مركز شرطة شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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