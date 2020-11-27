ضبط 2623 لتر سولار مدعم بمستودع متوقف في برج العرب

تمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالإشتراك مع مباحث التموين من ضبط 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب المنطقة الصناعية الثانية.وتم ضبط الكمية بمستودع سولار متوقف وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من السولار، وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك استمرارا للرقابة المشددة على دعم المواد البترولية، وبتعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بمطاردة جميع المخالفين.