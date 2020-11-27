1936 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت الكيلة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إلى تسجيل 719 حالة شفاء جديدة، موضحة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.