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سياسي

مارجريت عازر: حديث السيدة الأولى بمثابة خطوط عريضة لتأسيس الأسرة السليمة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:05 م
مارجريت عازر
مارجريت عازر
عائشة حسن
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أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بلقاء السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن من خلال هذا الحديث أكد اهتمام القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية وتمكينها في المجتمع والإيمان بدورها.

وأوضحت عازر، في بيان لها اليوم، أن حديث قرينة الرئيس عن الحياة الأسرية وكيفية بناءها والحفاظ عليها، جسد ملحمة الكفاح لزوجات كل ضباط الشرطة والجيش، وجسد دور المرأة في الأسرية المصرية ودورها الرئيسي في نجاح أسرتها وزوجها.

وأضافت، أن من مميزات هذا الحديث أن السيدة انتصار جعلت كل نساء مصر يشعرون بالبساطة، وأنها مرت أيضًا بكل ما تمر به كل مرأة مصرية في الحياة الأسرية، لافتة إلى أن اللقاء بمثابة خطوط عريضة حول كيفية تأسيس الأسرة المصرية على القواعد السليمة، ودور الزوجة والمرأة بشكل عام المجتمعى فى النشأة السليمة، وتربية الأطفال على مكارم الأخلاق.

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