تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز بين مصر للطيران وإير كايرو

أعلنت شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو عن تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بينهما بهدف فتح آفاق جديدة وإتاحة أكبر عدد من خيارات السفر لعملاء الشركتين وتعزيز تواجدهما في أسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما خلال جدول شتاء 2020 - 2021.وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركتين تعملان على توفير شبكة خطوط لعملائهما تصل بهم إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبا خاصة في هذه الفترة الهامة التي تمر بها صناعة الطيران في العالم بأسره ولهذا كان لزاما تفعيل سبل التعاون بين الشركتين لعبور هذه الفترة.ومن جانبه، قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز تضمنت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين، حيث ستوفر الاتفاقية لعملاء مصر للطيران إمكانية السفر مباشرة من مدينة شرم الشيخ إلى نابولي وباري بإيطاليا على متن رحلات شركة إير كايرو اعتبارا من 19 و21 ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة.وبدروه، أعرب حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو عن سعادته باتخاذ خطوة إضافية لتفعيل الاتفاقية، مؤكدا أن مصر للطيران وإير كايرو مؤسستان وطنيتان تتطلعان إلى توفير أفضل الخدمات لعملائهما.وأوضح أن الاتفاقية تتضمن إتاحة العديد من الوجهات الداخلية والدولية لمصر للطيران إلى عملاء شركة إير كايرو من القاهرة إلى كل من كوبنهاجن – البحرين – روما - ميلانو، بالإضافة إلى إمكانية الحجز على عدد من الرحلات الداخلية لمصر للطيران بين القاهرة وشرم الشيخ – الغردقة - الأقصر- أسوان وبرج العرب اعتبارا من 1 ديسمبر 2020.