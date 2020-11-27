الأنبا بشارة يلتقي بشباب كنائس غرب أبو قرقاص

التقى الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، بشباب كنائس غرب أبو قرقاص، وذلك بكنيسة العذراء أم النور بمنصورة.وشارك في فعاليات اللقاء الأب بطرس خلف، راعي الكنيسة، والقمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، ولفيف من الآباء الكهنة، رعاة الكنائس المشاركة. وألقى نيافة الأنبا بشارة كلمة حول "الدعوة".