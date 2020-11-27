انيسه حسونه: إشارة السيدة الأولى لـ «بدون سابق إنذار» رسالة أمل لمرضى السرطان

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بحوار السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، مع الإعلامية إسعاد يونس، مشيرة إلى إن المصريون تابعوا حديث السيدة الأولي بإهتمام كبير رغبة منهم في معرفة المزيد عن السيدة الفاضلة التي تشارك رئيس مصر حياته.وتابعت حسونة، في بيان لها، أن السيدة انتصار السيسي، تحدثت سيادتها عن عائلتها وإهتماماتها وهواياتها وقراءاتها ببساطة، وتواضع مما جعل المواطنون يشعرون بالتواصل معها كسيدة مصرية تتحدث كواحدة منهم.وأكدت عضو مجلس النواب، أن إشارة السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس إلي كتابها "بدون سبق انذار" حول تجربتها في مكافحة السرطان هي بمثابة رسالة أمل لمرضي السرطان وتشجيع للمرأة المصرية علي مجابهة الصعاب والتحديات والحفاظ علي سعادة واستقرار أسرتها في ذات الوقت لتحقق توازن رائع بين مختلف واجباتها ومسئولياتها.