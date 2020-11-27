قطر تسجل 184 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 184 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 150 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و34 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 8411 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1100989 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2643 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 237 حالة حتى الآن، فيما سجلت 172 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 135370 حالة.