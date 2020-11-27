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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وصول دفعة جديدة من عربات السكة الحديد إلى ميناء الإسكندرية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:55 م
جريدة الدستور
علا غزال
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استقبل ميناء الإسكندرية اليوم دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالى 13 عربة جديدة، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتى تعد أكبر وأضخم صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر، والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن المصري.

وأكد وزير النقل ان العربات الـ13 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 138 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد مشيرًا
إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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