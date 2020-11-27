وزيرة الهجرة تستمع لخطبة الجمعة فى مسجد بدمياط (صور)

حضرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمسجد الرحمة بدمياط، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.يأتي ذلك في إطار مشاركتها في الزيارة التي تقيمها وزارة الأوقاف في إطار المعسكر التثقيفي للأئمة بدمياط يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويتناول ضمن فعالياته التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.وشاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاح مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمدينة رأس البر، الذين تم بناؤها بالجهود الذاتية. وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.