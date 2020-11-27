حملة مسائية مكبرة بحي المعادي

قام حي المعادي بعمل حملة مسائية مكبرة بالتنسيق مع قسم المعادي وشرطة المرافق لرفع مخالفات واشغالات المحلات والكافيهات والأكشاك بشارع ٩ وشارع الخمسين وشارع زهراء المعادي الرئيسي وشارع ٨٧ وميدان سوارس.حيث تم رفع الشيش ومصادرة الكراسي والمضبوطات وإيداعها بمخزن الحي تحت إشراف المهندس رئيس حي المعادي.جاءت الأعمال في اطار توجيهات اللواء محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة القضاء على المخالفات والاشغالات بحي المعادي.وفي سياق اخر واصل حى المعادى استقبال طلبات المواطنين من اجل التصالح على مخالفات البناء مع اخذ التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.