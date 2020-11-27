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اقتصاد

«الطباعة» يتذيل قطاعات البورصة.. و«العقارات» يحصل على نصيب الأسد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:50 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
استحوذ قطاع العقارات على نصيب الأسد من تداولات البورصة خلال معاملات الاسبوع المنقضي، حيث سجل القطاع قيمة تداولات بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.

كشفت بيانات حديثة للبورصة، عن ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 7 مليارات جنيه، مغلقا عند مستوى 636.4 مليار جنيه، موضحة أن قطاع الطباعة والتغليف تذير قائمة قطاعات البورصة بتداولات لم تتجاوز ال 6.5 مليون جنيه فقط.

كانت مؤشرات البورصة قد شهدت تباينا واضحا خلال تعاملات الاسبوع المنقضي، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية، وسط مبيعات قوية للمستثمرين الأجانب، تلك التى قابلتها قوى شرائية من قبل العرب والمصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق " اى جى اكس30 " بنسبة 0.76% ليصل إلى 10980 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوى الاوزان " بنسبة 08. 0 %، ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، فى الوقت الذى ارتفاع فيه المؤشر الأوسه نطاقا " اى جى اكس100 متساوي الاوزان " بنسبة 31. 0 %، مغلقا عند مستوى 2946 نقطة..

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