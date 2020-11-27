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مصر

وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان زيادة التعاون (صور)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:49 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
عبدالناصرمحمد
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، خيرت لامع سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين، في مجالات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والأمصال واللقاحات البيطرية وأنتاج تقاوي الخضر.

وقال زير الزراعة إنه تم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الدولتين على أن تعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم بالفيديو كونفرانس لبحث آليات تفعيل اتفاقات التعاون.

من ناحيته وجه "لامع" الشكر لوزير الزراعة وتطلع الى تعميق وزيادة التعاون بين البلدين الشقيقتين والتي تربطهما علاقات متميزة في المرحلة الحالية.

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