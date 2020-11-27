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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصابة 4 في حادثي تصادم ببني سويف

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:49 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثي تصادم متفرقين بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفى الحادث الأول أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الأزهري مما أسفر عن إصابة "شوقي.م.ع"67 سنة، مصابا بنزيف بالأنف واشتباه كسر بالقدم الأيمن، "محمد.ع.ن" 20 سنة، مصابا بكدمة بالكتف الأيسر، وفي الحادث الثاني أصيب شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بعد قرية بنى زايد اتجاه الزيتون بمركز ناصر.

وأسفر الحادث عن إصابة "محمد.ع.ا" 48 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، "فاطمة.م.م" 35 سنة، ربة منزل مصابة بجرح قطعى بالأنف حوالى 2سم.

تم نقل مصابى الحادث الأول إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، ومصابى الحادث الثاني إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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