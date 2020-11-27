الكرملين: بوتين يجري مشاورات مع قادة أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري مشاورات مكثفة مع قادة أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ.وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لا نعطي تقارير رسمية عن جميع الاتصالات الهاتفية الدولية للرئيس الروسي، ولكن بوتين قال غير مرة إنه يجري حوارا مكثفا عبر الهاتف مع نظيريه من أرمينيا وأذربيجان بشأن عملية التسوية في قره باغ".وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أعلن في وقت سابق اليوم عبر صفحته على "فيسبوك" أنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين في غضون ساعة وناقش معه الوضع في ناغورني قره باغ.يذكر أن روسيا نشرت قوات حفظ السلام في منطقة قره باغ، تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي وقعه الرئيس الروسي ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان يوم 9 نوفمبر الجاري.