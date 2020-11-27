رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: بوتين يجري مشاورات مع قادة أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:49 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري مشاورات مكثفة مع قادة أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لا نعطي تقارير رسمية عن جميع الاتصالات الهاتفية الدولية للرئيس الروسي، ولكن بوتين قال غير مرة إنه يجري حوارا مكثفا عبر الهاتف مع نظيريه من أرمينيا وأذربيجان بشأن عملية التسوية في قره باغ".

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أعلن في وقت سابق اليوم عبر صفحته على "فيسبوك" أنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين في غضون ساعة وناقش معه الوضع في ناغورني قره باغ.

يذكر أن روسيا نشرت قوات حفظ السلام في منطقة قره باغ، تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي وقعه الرئيس الروسي ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان يوم 9 نوفمبر الجاري.

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

حقيقة وجود تماثيل فرعونية أثرية بحوزة مواطن مسافر للخارج

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

وزير الإسكان: طرح 81 وحدة بالمجمعات الصناعية في العاشر من رمضان

الصور

image description

«مرافق أسيوط»: حملة مكبرة لإزالة تعديات الباعة الجائلين

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف في دمياط

image description

وزير الأوقاف يؤكد من دمياط على توفير كافة الإجراءات الوقائية بالمساجد

image description

وزيرة الهجرة تلتقط صورًا مع الأطفال وتلتقي مجموعة سيدات بدمياط

image description

رفع 1244 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال في الجيزة

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

انطلاق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» اليوم

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

نبيلة مكرم بـ«الحجاب والكمامة» فى مسجد «الصفا» برأس البر (صور)

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

بيع لوحة للفنان بانكسى مقابل 170 ألف يورو بهولندا

بيليه يظهر أمام قبر مارادونا

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

أمسيات لشعراء أندية أدب البادية بثقافة مطروح

أمسية «بنية الصورة الشعرية نماذج من شعر العامية» بثقافة القليوبية

«بنحبك يا مصر».. شعار فعاليات الأسبوع الثقافي الفني بأسيوط

قراءة نقدية لرواية «بحاري» بثقافة الشرقية