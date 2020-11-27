رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:33 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تمكنت الأجهزة الامنية بالدقهلية من كشف لغز اختفاء رفات طفلة من المقبرة بقرية كفر سنجاب التابعه لمركز تمى الأمديد واتهام والدها طليقته بالتسبب فى وفاتها واختفاء رفاتها، حيث تبين أنه سرق الرفات لإلصاق التهمة بزوجته وأهلها لإجبارهم عن التنازل عن قضايا رفعوها ضده.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد من محمد حامد السعيد حامد، 33 سنة، عامل زراعى، ومقيم قرية كفر سنجاب التابعه للمركز، يفيد بأنه حال توجهه لزيارة قبر نجلته وتدعى بسملة 4 سنوات بمقابر القريه فوجئ بكسر باب المقبرة وعدم وجود جثتها، واتهم كلا من طليقته والدة الطفلة وتدعى مروة الشرقاوى السيد مجاهد 31 سنة، ربة منزل، ووالدها 60 سنة، صياد، وشقيقها أحمد 18 سنة، عامل، وخالها محمد أحمد على 33 سنة عامل بأنهم وراء اختفاء الجثة.

ولأهمية الواقعة جرى تشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث، حيث تبين أن الطفلة توفيت حال تواجده وزوجته آنذاك بمسكنهما قبل طلاقهما وقررا وقتها إنهما عندما توجهوا لإيقاظها فوجئوا أنها توفيت وقرر مفتش الصحة وقتها بعدم وجود شبهه جنائية، ثم عقب ذلك حدثت خلافات بينهما لعدم قيامه بالإنفاق عليها والزواج من أخرى وتم طلاقهما عقب ذلك ووجود قضايا متداوله بينهما وصدور عدة أحكام قضائية لصالحها ضده، ووقت لاحق توجه الزوج للنيابة وعدل أقواله فى محضر وفاة نجلته واتهم طليقته بالإهمال والتسبب فى وفاتها بدعوى تناولها مادة سامة يستخدمها والد زوجته فى الصيد عن طريق الخطأ.

وبتطوير مناقشة المبلغ أقر بارتكاب بأنه وراء واقعة اختفاء جثة نجلته، حيث توجه إلى المقبرة فجر يوم بلاغه باختفاء الجثة وقام بكسر الباب واستخرج رفات نجلته وتوجه بها إلى ترعة مجاورة للمقابر ودفنها على جسر الترعة، وذلك نكاية في طليقته وأسرتها لإلصاق الاتهام بهم لسابقة قيامه باتهامه لهم بالتسبب فى وفاتها ولإجبارهم على التنازل على القضايا المحررة ضده والصادر فى بعضها أحكام ضده.

وبإرشاد المتهم تم العثور على مكان إخفاء رفات الطفلة وتم تعيين الحراسة اللازمة على المكان لحين معاينة النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3233 لسنة 2020 ادارى مركز تمى الأمديد وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

غزيرة ورعدية بالإسكندرية.. خريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام

بعد نبأ اغتياله.. كل ما تريد معرفته عن محسن فخرى زاده

الصور

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف فى دمياط

image description

«شباب الخريجين» ينظم ندوات لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة

image description

محافظ أسيوط: بدء رصف طرق بعض القرى بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية على المحلات لحماية المستهلكين

الأكثر قراءة

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الإثنين.. خسوف شبه ظل للقمر لن يرى في مصر والدول العربية

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

افتتاج قصر ثقافة وادي النطرون في البحيرة (صور)

الأحد.. افتتاح معرض مراحل للفنان فتحي عفيفي بالتاون هاوس

رئيس «الفنون الشعبية» يفتتح مسرحية «لحظة حب» بالبالون

أمسيات لشعراء أندية أدب البادية بثقافة مطروح