بالحجاب والكمامات.. وزيرا الأوقاف والهجرة يفتتحان مسجد الرحمة بدمياط

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بدمياط بعد تجديده وأعمال الصيانة به، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة حول محاربة الهجرة غير الشرعية وسبل التوعية بمخاطرها.كما أكد أن من يشعر بأعراض الإصابة بكورونا، وبالرشح أو الإعياء عليه ألا يصلي في المسجد تجنبًا لعدم نقل العدوى لغيره.