بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي في 17 ديسمبر عبر الفيديو

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد 17 ديسمبر المقبل.وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن دائرة الخدمات الصحفية والمعلومات بالرئاسة الروسية ستبدأ في 29 نوفمبر الجاري باعتماد الصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد عبر الفيديو من مقر الرئاسة الروسية بسبب الوضع الوبائي في البلاد.وأوضح البيان أنه من المقرر أن يتواجد الرئيس بوتين في مقر إقامته في نوفو أوجاريوفو، وسيعمل ممثلو وسائل الإعلام من قاعة مركز التجارة العالمي.