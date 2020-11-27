الجيش الهندى: مقتل جنديين فى إطلاق نار باكستانى

أعلن الجيش الهندي مقتل جنديين اثنين متأثرين بإصابتهما جراء إطلاق نار لم يسبقه أى استفزاز من جانب القوات الباكستانية على طول خط المراقبة في منطقة "راجورى" بولاية "جامو وكشمير".ونقلت قناة (إن دى تى فى) الهندية، اليوم الجمعة، عن الجيش الهندي قوله: إن الجنديين لقيا مصرعهما إثر انتهاك الجيش الباكستاني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع "سونداربانى" بمنطقة راجورى، مضيفًا أن الجنود الهنود قاموا على الفور بالرد على إطلاق النار.يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".