6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

بيعت لوحة للفنان الأسترالي الشهير بريت وايتلي في مزاد بمبلغ 6.25 مليون دولار أسترالي (4.6 مليون دولار أمريكي)، وهو رقم قياسي جديد، فيما يسلط الأضواء على حقيقة أن الاستثمار في الفن أصبح لها جاذبية وسط الغموض المرافق لجائحة فيروس كورونا.ولوحة (كرسي هنري) عبارة عن تصوير يتسم بالفوضوية لميناء سيدني عبر نوافذ منزل وايتلي في منطقة لافندر باي (خليج لافندر) في سيدني.كان الفنان قد باع هذه اللوحة آخر مرة للمحامي كليف إيفات في منتصف السبعينيات.يعكس السعر، الذي تجاوز الرقم القياسي السابق وهو 5.4 مليون دولار أسترالي، وضعًا تحولت فيه السلع الفاخرة أو سلع الرفاهية إلى مجال آمن للإنفاق بالنسبة لمن يملكون المال.