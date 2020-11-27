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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: لا داعى للقلق بشأن لقاح أكسفورد ضد كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ا ش ا
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أكد وزير بريطانيا للإسكان والمجتمعات والحكم المحلى روبرت جنريك، أنه لا يوجد سبب يدعو أي شخص للقلق بشأن بيانات لقاح أكسفورد وشركة أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا.

وقال الوزير البريطاني- في تصريح نقلته صحيفة (التليجراف) البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن الهيئة التنظيمية المستقلة ستعمل على تقييم اللقاح وضمان سلامته وفعاليته.

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو إلى القلق.. لقد كتبنا الآن إلى الهيئة التي ستقيم بشكل مستقل صحة وسلامة اللقاح. وعلينا أن ندع الهيئة المستقلة تجري تقييمها الآن".

جدير بالذكر أن هنالك العديد من التساؤلات التي أثيرت حول بيانات لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية وقوة تلك النتيجة.

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