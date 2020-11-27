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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 فى مشاجرة بمركز البلينا جنوب سوهاج

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
مشاجرة
مشاجرة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، برئاسة الرائد محمد أبوالعطا رئيس وحدة مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، ونتج عن المشاجرة إصابة 3، من بينهم طالبان وربة منزل، تم نقل المصابين لمستشفى البلينا المركزي لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية الإصلاح دائرة مركز البلينا، ووجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين.

بالفحص تبين أن المشاجرة بين "ريان م م ح"، 29 سنة، عامل، و"أحمد م م ح"، 19 سنة، طالب، و"نادية. ت .م" 45 سنة، ربة منزل، وبين "علي. ع. ع. م"، 27 سنة، عامل، و"خالد. ح. م. ح"، 30 سنة، عامل.

ًحُرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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