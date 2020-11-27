مختار جمعة يهدى وزيرة الهجرة كتيب «نتعايش باحترام»

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وزيرة الهجرة كتيب «نتعايش باحترام»، الذي يظهر معنى جلوسنا على مائدة واحدة من منطق المواطنة والتعاون والقيم.جاء ذلك خلال حضوره ندوة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة دمياط، التي تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة بحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظ دمياط.ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.‬