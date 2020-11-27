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لايف ستايل

بعد ظهوره مع أحمد سعد..الجمهور لهاني شاكر: «كل ما تكبر تحلي»

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:04 م
أحمد سعد هاني شاكر
أحمد سعد هاني شاكر
شيماء دهب
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طرح المطرب أحمد سعد أغنية الجديدة «يا بخته» بمشاركة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى.

وظهر هاني شاكر في الصور التى جمعته مع الفنان أحمد سعد بمظهر شبابي فيما أنهالت التعليقات الخاصة به مدحًا فيه ومن أبرز التعليقات: «كل لما بتكبر بتحلى، مش بيمر عليك زمن، دايما مع مرور العمر متعنا بالاغاني، محافظ على شعرك وشكله حلو» وغيرها من التعليقات عبر موقع تويتر، حيث أحتل هاني شاكر التريند بمجرد طرح الأغنية حيث تخطت الـ 51 ألف مشاهدة بعد 3 ساعات من عرضها.
يعد هاني شاكر من مواليد 1952 أي يبلغ من العمر 68 عامًا، وهو من جيل الوسط ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش لُقِّب بأمير الغناء العربي.
لدى هاني شاكر حفيدين هما مالكيا ومجدي من ابنته المتوفية ولديه ابن يُدعى «شريف» احتفل بزواجه العام الماضي.

ويرجع ظهور هاني شاكر بشبابه الدائم إلى عدد من النقاط يأتي أبرزها
«ضحكته الدائمة»
لا يرى أحد الأشخاص أمير الغناء العربي هاني شاكر إلا وهو يضحك ويبتسم وهذا يرجع لسر شبابه فالضحك من فوائده الشباب الدائم، والإقبال على الحياة، كما أنه يعزز الصحة المناعية للجسم ويزيد من الأجسام المضادة داخله.
كما من فوائد الضحك ايضًا تنظيم ضعط الدم وزيادة تدفق الدم في الجسم، مما يحسن المزاج والذاكرة.
بعد ظهوره مع أحمد
«ممارسة الرياضة»
هاني شاكر من الفنانين الدائمين في ممارسة الرياضة وهو ما أوضحه خلال لقاؤه مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج «السيرة» على قناة dmc.، مما يفسر مظهره الشبابي.
بعد ظهوره مع أحمد
«قادر على تخطي الصعاب»
من المعروف أن الفنان هاني شاكر قادر على تخطي الصعاب ويظهر في كيفية تعامله مع موقف وفاة ابنته وتركها لطفلين بعدها، تعامل مع الموقف بهدوء وأخذ فترة الحزن بما يكفي ثم تلفت سريعًا إلى مصلحة الابناء وصار جدا مخلصا وصادقا في مشاعره تجاههم.
بعد ظهوره مع أحمد
«رجل القوس المقبل على الحياة»
هاني شاكر من مواليد 21 ديسمبر، فهو صاحب برج القوس المقبل على الحياة والحكيم، كما يتمتع رجل برج القوس بأنه يتمتع بالحفاظ على أناقته وجماله طوال الوقت، وشخصية كريمة مع نفسه وأهله والقريبين منه، بالإضافة لحبه للمغامرة والمثابرة وحبه للحياة.

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