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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق حملة «على راسنا» لتكريم أبناء الشهداء

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
محمد الشريف
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أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة، ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرًا لتضحيات آبائهم الأبطال.

وأعلنت التنسيقية البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، والبداية من محافظة بورسعيد حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة، ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.

ومن ناحيته قال كريم عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في إطار حرص التنسيقية، على تأكيد الدور الوطني لكل من ضحى بالغالي والنفيس من أجل مصر والشعب المصري أطلقنا مبادرة على راسنا بالتزامن مع أعياد الطفولة وتقوم المبادرة على تكريم أسر الشهداء والاحتفاء بهم تقديرا لدور ابائهم الابطال وللتأكيد أيضا على اننا لن ننسى من ضحوا بحياتهم من أجل قسمهم بالحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف عبد العاطي، لـ"الدستور"، أنه قام اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بترتيب وتنسيق فعاليات التكريم في العديد من محافظات الجمهورية مع تنفيذ بعض منها وتم تسليم الأسر درع التكريم بالإضافة إلى هدايا لأبناء الشهداء وتعبير حقيقي عن امتناننا لمن فقدوا ارواحهم دفاعا عنا ونقول لذويهم ان تضحيات آبائهم #علي_راسنا.

وأشار إلى أنه تعمل اللجان النوعية داخل التنسيقية على إخراج تصورات للمرحلة المستقبلية من المبادرة وذلك عبر توسيع قاعدة القطاعات المستهدفة داخلها.

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