يدير أكثر من 6.5 مليوم مواطن من أصحاب المعاشات محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 المقسم وفقا لقرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى ثلاث مراحل لمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في بداية 2020 ولم يكتشف له العلماء له لقاح حتى الان.

تعرف على جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

وتستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف 15 مليون جنيه لـ 6.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات خلال الأيام القليلة القادمة في مطلع شهر ديسمبر وفقا للجدول التي وضعته الهيئة المقسم على ثلاث شرائح حسب قيمة المعاش من جميع مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات وماكينات الصرف الآلي لمنع انتشار عدوى الموجة الثانية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي احتاج العالم منذ أوائل عام 2020 وراح ضحيته أكثر من مليون ونصف مواطن حتى الان من جراء الموجة الأولى والثانية خاصة في بلاد أمريكا وأوروبا.

تعرف على جدول شرائح صرف المعاشات

قررت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح حيث يتم صرف معاش الشريحة الأولى والذي يصل إلى 1000 جنيه والبالغ عددها 2.4 مليون مواطن في 1 و 2 ديسمبر بينما يتم صرف معاش الشريحة الثانية والذي يصل معاشهم إلى أقل من 2000 جنيه والبالغ عددهم 2.4 مليون مواطن في 3 و 4 ديسمبر أما الشريحة الثالثة والذي يصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن يتم صرف معاشهم في 5 ديسمبر المقبل وذلك لمنع التكدس على ماكينات الصرف .

جدول الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المعلنة

قبل معرفة جدول موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 يجب أن يعرف أصحاب المعاشات أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد أعلنت عن استمرار صرف المعاشات للمتخلفين عن مواعيد الجدول المعلن المقسم وفقا لنظام الشرائح ولكن عقب الانتهاء من صرف المعاشات في مواعيدها المحددة.





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