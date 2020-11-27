رئيس «دينية النواب»: المهاجر غير الشرعي ليس صاحب مكان ولا ضيف

أشاد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بدور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، منوها إلى أن من أهم مقاصد الشريعة الحفاظ على الحياة.ودعا العبد الأئمة إلى الاهتمام بتوعية الشباب بمخاطر الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، موضحا أنها غير شرعية وغير قانونية، وأن المهاجر غير الشرعي لا هو صاحب مكان ولا هو ضيف، مشيرا إلى أن الهجرة الشرعية فيها حفظ البدن والنفس والمبادئ، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء وأن يحفظ لها مكانتها.جاء ذلك خلال مشاركته ندوة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة دمياط والتي تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة، بحضور وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.وشهد وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، ثم يشهد الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمراني برأس البر، ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.‬كما يتم أيضًا افتتاح مسجدي الصفا والرحمة برأس البر وجميعها مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية، وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد