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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«Moto E7».. أحدث إصدارات هواتف «موتورولا»

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
Moto E7
Moto E7
وكالات
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أطلقت شركة "موتورولا" هاتفها الذكي الجديد "Moto E7" الذي يأتي بعد نحو شهرين من إطلاق "Moto E7 Plus".

مواصفات "Moto E7"

1- يأتي مع معالج ثماني النوى من نوع "MediaTek Helio G25".
2- يقدم الهاتف ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجابايت.

3- يتضمن الهاتف بطارية بسعة 4،000 ميلي أمبير في الساعة مع الشحن باستطاعة 10 واط. ووفقًا للشركة، تدوم البطارية لنحو 36 ساعة من الاستخدام المعتدل.

4- يحتوي هاتف "موتورولا" الجديد على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1،600×720 بكسلًا مع نسبة أبعاد 20:9.

5- يضمّ الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل مع فتحة للعدسة f1.7، في حين أن الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجابيكسل، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

6- تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

7- يعتبر الهاتف مقاومًا لرذاذ الماء، ويأتي مع منفذ من نوع " USB-C"، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن.

8- ستطرح "موتورولا" الهاتف الجديد في أوروبا اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.

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