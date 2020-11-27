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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أخصائية تمريض بصدر المحلة متأثرة بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
وفاة أخصائية تمريض
وفاة أخصائية تمريض
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توفيت مها جمال، أخصائية التمريض بمستشفى صدر المحلة التابعة لمديرية الصحة بالغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل الصحي، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها بمعرفة الطب الوقائي.

ونعت مستشفى صدر المحلة أخصائية التمريض مها جمال، بعد صراع مع فيروس كورونا، وقالت المستشفى في بيان لها: "نحتسبها عند ربنا شهيدة بإذن الله، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اربط قلوبنا وصبر أهلها على فراقها، ولا قول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".

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