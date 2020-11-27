وزير الأوقاف: جمال الروح المصرية أمر يندر وجوده في أي مكان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الروح المصرية المتفردة التي تظهر اليوم تمثل قيم التعايش واحترام وتقدير متبادل بين سماحة الأديان التي تظهر الروح والقيم المصرية التي ندر أن توجد في أي مكان آخر.جاء ذلك خلال مشاركته ندوة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة دمياط والتي تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة، بحضور وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.وقدم وزير الأوقاف التحية والتقدير لوزيرة الهجرة ومحافظ دمياط على جهدهم الوطني، وللدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، موضحا أن الدولة المصرية بما قدمته من نقلة نوعية ومشروعات قومية استطاعت أن تحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وبمبادرة وزارة الهجرة استطاعت أن تحول ما كان يعرف بمراكب الموت إلى مراكب النجاة.ولفت الوزير إلى أن خطبة اليوم الجمعة في شتى بقاع المحروسة في كل المحافظات ستتحدث عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، بما يلفت الانتباه لمخاطرها وضرورة التعاون للتصدي لها، وأهمية مبادرة التوعية التي تشارك فيها وزارة الأوقاف دعما لجهود وزارة الهجرة وإنفاذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، وربط الوزير بين تلك الحملة وحملة الانتباه إلى الحملات الإلكترونية لتشويه الحقائق.