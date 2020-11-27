شهود العيان في واقعة حرق «سيدة العصافرة»: «سحلها وأشعل النيران بها»

سادت حالة من الحزن على منطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية، بعد وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها السيدة سامية حجازي في العقد السادس، والتي لقيت مصرعها حرقًا على يد بلطجي اشعل النيران بها انتقامًا منها، والتي ذكرها الجميع من جيرانها بالسيرة الطيبة الحسنة.انتقلت «الدستور» إلى محل الواقعة بشارع أحمد تيسير بمنطقة العصافرة بحري للتعرف من أهالي المنطقة على تفاصيل الجريمة.وذكر شهود عيان بمحل إقامة السيدة سامية حجازي، أن الحادث وقع على مرأى المارة، حيث إن القاتل سحبها في فناء العقار واشعل النيران بها، وخرج مسرعًا من العقار، وكان قد اشتعلت النيران فيه هو أيضًا.وأضاف فرد أمن بالعقار المقابل لعقار المجني عليها، أنه فوجئ بخروج رجل من باب شقة السيدة سامية بالدور الأرضي، يسحبها من شعرها إلى الخارج وهي تقاومه، "وفي لحظة وجدنا النار تشتعل بها وبه، وهو فر هاربًا مشتعلة في يديه النيران".وأوضح أنه بعد نقل السيدة للمستشفى، أتى مرة أخرى مع رجال الشرطة والنيابة، مشيرًا إلى أنه هو من تقدم للشرطة لتسليم نفسه، وحضر لتمثيل الجريمة ذاكرًا أنه أراد أن يصطحبها معه لمنطقة سكنه لتبرئته من واقعة السرقة التي أتهم بها بسبب أن أهل منطقته أصبحوا يطلقون عليه «سارق».وأشار إلى أن واقعة القتل سبقتها بعدة أيام واقعة سرقة، حيث كان الجاني وشخصين آخرين ينقلون أثاث من شقة في العقار واتهمتهم السيدة "سامية" بكسر وسرقة شقة مغلقة منذ سنوات والاستيلاء على محتوياتها.وأضاف أحد العاملين بالجراج المقابل للعقار، أن "المجني عليها سيدة محبوبة وطيبة ولم يكن أحد يتوقع أن يحدث ذلك، وعند استغاثة حفيدها لم يمهلنا الجاني وقت لإنقاذها، حيث اشعل النيران بها في لحظة".وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يُفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول سيدة في العقد السادس مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبسؤال نجلها قرر أن أحد الأشخاص "إ.ا"، 35 سنة، عاطل، سبق وأن أبلغت والدته عنه بسرقة شقة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام منها.وقرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سيدة بإشعال النيران بها أثناء تواجدها بشقتها بمنطقة العصافرة بحري، وإصابتها بنسبة حروق 75% حتى لقيت مصرعها.