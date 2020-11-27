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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

سامسونج تطرحُ حاسوبين جدد.. تعرف على المواصفات

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:54 ص
سامسونج
سامسونج
وكالات
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طرحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبيّة، الحاسوبين المحمولين "Chromebook 4" و"Chromebook 4 Plus" في المملكة المتحدة.

وذكرت الشركة أنه "من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والأداء والقيمة، تُعد الطرز مثالية لأولئك الذين يبحثون عن جهاز محمول، وموثوق، وفعال من حيث السعر لمواكبة الحياة اليومية".

مواصفات "Chromebook 4" من سامسونج
1- يحتوي على معالج من نوع Intel Celeron N4000.

2- يضمّ الجهاز الجديد من "سامسونج" ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4 بحجم 4 جيجابايت.

3- يأتي الحاسوب بسماكة 16.7 ملم ويزن 1.18 كلج.

4- يقدّم جهاز "سامسونج" شاشة بقياس 11.6 بوصة وبدقة HD.

5- يتضمّن ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

6- يقدّم كاميرا للويب بدقة 720p.

7- يُباع الحاسوب بسعر 299 جينهًا أسترلينيًا.

مواصفات "Chromebook 4 Plus" من سامسونج
1- يحتوي على معالج من نوع Intel Celeron N4000.

2- يضمّ ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4 بحجم 4 غيغابايت.

3- يأتي جهاز "سامسونج" بسماكة 16.5 ملم ويزن 1.69 كلج.

4- يقدّم شاشة بقياس 15.6 بوصة وبدقة FHD.

5- تأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت.

6- يتوفر بسعر 349.99 جنيهًا إسترلينيًا لخيار 32 جيجابايت، وبسعر 379 جنيهًا إسترلينيًا لخيار 64 جيجابايت.

ومع هذا، يأتي الحاسوبان مع منفذ "USB-C" يسمح بشحن الهاتف، بالإضافة إلى نقل البيانات بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية، كما يمكن توصيل الحاسوبين بشاشة بدقة 4K.

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