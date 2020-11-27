يحرق ابنته بـ«جريد النخل» لخلافات مع طليقته

اتهمت ربة منزل في قرية الكعيمات في أبوتشت شمالي محافظة قنا في محضر رسمي طليقها بتعذيب ابنتهما بسبب خلافات معها.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتحرير ربة منزل محضر ضد طليقها تتهمه بتعذيب طفلتهما «إسراء» (5 أعوام) بحرقها في أماكن مختلفة بجسدها باستخدام جريد النخل لوجود خلافات أسرية.وقال محمد عادل، محامي المجني عليها، إنه سيتم عرض الطفلة على الطب الشرعي لمعرفة إذا كان هناك أي مظاهر تعذيب أخرى، كما انتقلت ثناء السمان، مسؤولة حماية الطفل مع الأم والطفلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.