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حفاظى على لمعان شعرك الدهني بـ 7طرق

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:58 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تُعاني كثيرات من الفتيات صاحبات الشعر الدهني فى الوصول لطريقة الصحيحة تحفاظ علي لمعانه، لذا نوضح لك كيف يمكن الحفاظ على شعرك الدهني.

•لا يتم غسله كثيرًا
لا يتم غسل الشعر الدهني كثيرًا بالشامبو عليك الحذر من ذلك، حتى لا يتم تهيج فروة الرأس ولابد من استخدام الشامبو المناسب لنوعية الشعر.

•استخدام الفرشاة المناسبة
أفضل فرشاة مناسبة للشعر الدهني، هي الفرشاة النايلون المتباعدة بدلًا من استخدام الفرشاة القريبة من بعضها البعض، حتى لا تكون سبب رئيسي في وجود مشكلة بالشعر.

•عدم لمس الشعر طوال اليوم
لمس الشعر الدهني كثيرًا يعمل على نقل الزيوت من اليدين إليه.

•اتباع نظام صحي
عليك إتباع نظام صحي منخفض السكريات والدهون حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على صحة الشعر، بالإضافة للامتناع عن الأطعمة المقلية للحصول على شعر خال من الزيوت.

•ماسك أسبوعي للشعر
الحفاظ على تطبيق ماسك أسبوعي للشعر الدهني للحفاظ عليه، أبرزها الشوفان المطبوخ، صفار البيض مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، الحناء، الشاي الأسود، خل التفاح.

•استخدام بلسم
التأكد من غسل الشعر بصورة جيدة لأن تراكم هذه المنتجات يعمل على جفاف الشعر.

•يعتبر زيت شجرة الشاي من المنتجات المفيدة للشعر الدهني لقدرته في تقليل الزيوت.

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