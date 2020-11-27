حفاظى على لمعان شعرك الدهني بـ 7طرق

•لا يتم غسله كثيرًا

•استخدام الفرشاة المناسبة

•عدم لمس الشعر طوال اليوم

•اتباع نظام صحي

•ماسك أسبوعي للشعر

•استخدام بلسم

تُعاني كثيرات من الفتيات صاحبات الشعر الدهني فى الوصول لطريقة الصحيحة تحفاظ علي لمعانه، لذا نوضح لك كيف يمكن الحفاظ على شعرك الدهني.لا يتم غسل الشعر الدهني كثيرًا بالشامبو عليك الحذر من ذلك، حتى لا يتم تهيج فروة الرأس ولابد من استخدام الشامبو المناسب لنوعية الشعر.أفضل فرشاة مناسبة للشعر الدهني، هي الفرشاة النايلون المتباعدة بدلًا من استخدام الفرشاة القريبة من بعضها البعض، حتى لا تكون سبب رئيسي في وجود مشكلة بالشعر.لمس الشعر الدهني كثيرًا يعمل على نقل الزيوت من اليدين إليه.عليك إتباع نظام صحي منخفض السكريات والدهون حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على صحة الشعر، بالإضافة للامتناع عن الأطعمة المقلية للحصول على شعر خال من الزيوت.الحفاظ على تطبيق ماسك أسبوعي للشعر الدهني للحفاظ عليه، أبرزها الشوفان المطبوخ، صفار البيض مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، الحناء، الشاي الأسود، خل التفاح.التأكد من غسل الشعر بصورة جيدة لأن تراكم هذه المنتجات يعمل على جفاف الشعر.•يعتبر زيت شجرة الشاي من المنتجات المفيدة للشعر الدهني لقدرته في تقليل الزيوت.